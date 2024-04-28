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Давно хотела поделиться своими фотографиями до/после, тадам!

Давно хотела поделиться своими фотографиями до/после, тадам!

Не буду врать, проблем с лишним весом у меня не было никогда, но качество тела, бока … были со мной ооочень долго (вес был 53-54 кг), ближе к 25 годам мой вес остановился на 46-47 кг (рост 162 см), и качество его стало лучше, чем в 18.

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