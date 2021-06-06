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Хукер вызвал на бой Дариуша: «Он будто та страшная девчонка на дискотеке, с которой никто не хочет танцевать»

Легковес UFC Дэн Хукер вызвал на бой Бенеила Дариуша. «Есть ощущение, что Бенеил будто та страшная девчонка на дискотеке, с которой никто не хочет танцевать.

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