Хукер вызвал на бой Дариуша: «Он будто та страшная девчонка на дискотеке, с которой никто не хочет танцевать»

Легковес UFC Дэн Хукер вызвал на бой Бенеила Дариуша. «Есть ощущение, что Бенеил будто та страшная девчонка на дискотеке, с которой никто не хочет танцевать.
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