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Россия подтверждает твёрдость курса

Россия подтверждает твёрдость курса

Руководство России продолжает подавать недвусмысленные сигналы о том, что экономические санкции, политическое давление и попытки воздействовать на широкие слои населения […] The post Россия подтверждает твёрдость курса appeared first on Медиакратия.

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