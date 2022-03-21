Руководство России продолжает подавать недвусмысленные сигналы о том, что экономические санкции, политическое давление и попытки воздействовать на широкие слои населения […] The post Россия подтверждает твёрдость курса appeared first on Медиакратия.
Руководство России продолжает подавать недвусмысленные сигналы о том, что экономические санкции, политическое давление и попытки воздействовать на широкие слои населения […] The post Россия подтверждает твёрдость курса appeared first on Медиакратия.
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