Выборы в Госдуму: 5 тысяч избирателей проголосуют досрочно в Забайкалье

В Забайкалье 18 муниципалитетов участвуют в досрочных выборах в Госдуму. Около 5 тысяч избирателей голосуют с 18 по 20 сентября.
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