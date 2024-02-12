В Австрии рассказали о мешающем отказаться от российского газа факторе

Для расторжения долгосрочного контракта с «Газпромом» и полного отказа от импорта российского газа у Австрии нет правовой основы, так как поставки этого вида топлива в настоящее время не подпадают под санкции Евросоюза (ЕС).
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