Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    печалька, диванным пи.даболам не доложили что и как...Вслед за «азовцам...
  • Константин Иванов
    Хватит предупреждать! Пора действовать.Bloomberg: У США ...
  • Sergiy Che
    Гегемон отгегемонивается...))))СМИ Британии: Ваш...

Новая армейская аптечка не спасет от проблем

Новая армейская аптечка не спасет от проблем

Появление статьи (Аптечка для военнослужащих: издевательство продолжается) о том, что возможно, в ВС РФ усилиями «Ростеха» появится, наконец, новая индивидуальная аптечка, которая сможет спасти жизнь солдату на поле боя, реально всколыхнула многих.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх