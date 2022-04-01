Сотрудники полиции в Краснодарском крае пресекли сбыт партии амфетамина в особо крупном размере

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Кавказскому району при проверке информации, полученной оперативным путем, на окраине города Кропоткина задержали 32-летнюю жительницу соседней республики, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков.