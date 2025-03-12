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Иркутск Сегодня

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«Умная» спортивная площадка появится в деревне Грановщина

«Умную» спортивную площадку смонтируют в деревне Грановщина, на участке недалеко от школы. Это будет универсальная площадка для баскетбола, футбола, хоккея размером 20 х 40 метров с разметкой, также в комплекс войдет площадка для воркаута 25 х 17 метров с комплексом тренажеров.

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