«Умная» спортивная площадка появится в деревне Грановщина

«Умную» спортивную площадку смонтируют в деревне Грановщина, на участке недалеко от школы. Это будет универсальная площадка для баскетбола, футбола, хоккея размером 20 х 40 метров с разметкой, также в комплекс войдет площадка для воркаута 25 х 17 метров с комплексом тренажеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии