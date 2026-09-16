Учёные нашли останки древних медведей на Кавказе

На Кавказе в карстовой пещере Лагонакского нагорья нашли останки пещерных медведей, вымерших около 30 тысяч лет назад.
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