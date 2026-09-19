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Побег от мужа-пастора, гибель близкого и венчание на вокзале: как сложилась судьба актрисы Наталии Васько

Побег от мужа-пастора, гибель близкого и венчание на вокзале: как сложилась судьба актрисы Наталии Васько

Зрители привыкли видеть Наталию Васько в образах сильных, сдержанных и властных героинь. Но за экраном и театральными подмостками разворачивалась история, перечеркнувшая все классические каноны кинодрамы.

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