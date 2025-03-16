По словам Digital Foundry, GTA 5 Enhanced на ПК знакомит с тем, что сможет предложить GTA 6 Digit...

По словам Digital Foundry, GTA 5 Enhanced на ПК знакомит с тем, что сможет предложить GTA 6Digital Foundry подготовила свой технический анализ GTA 5 Enhanced, подчеркнув, что внесенные улучшения – это лишь намек на то, что нас ждет в GTA 6.
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