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Военные новости ★ сводки СВО

1 454 подписчика

Судя потому как сегодня зажимают по принудительной мобилизации бежать нужно из страны уже сейчас. При чем если не получиться найти свое место за границей, то после войны можно будет вернуться.

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