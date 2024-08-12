Как прошла приемная кампания в алтайских вузах и куда еще можно поступить на бюджет?

В университетах рассказали об особенностях приёмной кампании и почему в некоторых из них не смогли закрыть все бюджетные места В Алтайском крае завершается приемная кампания: вузы уже опубликовали списки абитуриентов, которые будут получать высшее образование за счет государства.
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