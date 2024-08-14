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ВС РФ в течение суток взяли под контроль около 30 кв. км территории близ Гродовки, освободив село Свиридоновка

ВС РФ в течение суток взяли под контроль около 30 кв. км территории близ Гродовки, освободив село Свиридоновка

Российские войска продолжают развивать успех на Покровском направлении. В течение минувших суток наши войска, как уже сообщалось, взяли под контроль около трети территории пгт Гродовка и одновременно с этим значительные по площади территории к северу и северо-востоку от этого населённого пункта.

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