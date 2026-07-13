Представлен Pagani Huayra 70 Derecho

Уникальный гиперкар Pagani Huayra 70 Derecho посвящен 70-летию основателя марки Горацио Пагани. Pagani прекратила производство семейства суперкаров Huayra, однако в начале года объявила о выпуске трех дополнительных экземпляров в честь своего основателя Горацио Пагани.
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