В КБР задержали подозреваемых в присвоении более 70 млн рублей

В Кабардино-Балкарии правоохранители задержали пять человек по подозрению в причастности к присвоению средств от продажи электронных пропусков на подъемники одного из горнолыжных курортов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В Кабардино-Балкарии правоохранители задержали пять человек по подозрению в причастности к присвоению средств от продажи электронных пропусков на подъемники одного из горнолыжных курортов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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