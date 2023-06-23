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В КБР задержали подозреваемых в присвоении более 70 млн рублей

В КБР задержали подозреваемых в присвоении более 70 млн рублей

В Кабардино-Балкарии правоохранители задержали пять человек по подозрению в причастности к присвоению средств от продажи электронных пропусков на подъемники одного из горнолыжных курортов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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