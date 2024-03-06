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Глава СВР Нарышкин осудил "сатанинские пляски" Запада у гроба Навального

Глава СВР Нарышкин осудил "сатанинские пляски" Запада у гроба Навального

Западные страны ожидаемо устроили аморальные "сатанинские пляски" из-за смерти Алексея Навального. Своим мнением директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин поделился в интервью для "Соловьев Live" в эфире телеканала "Россия 1".

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