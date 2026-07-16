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Газета.ру

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Жена Галявиева Диана опровергла сообщения о конфликте с родителями

Жена Галявиева Диана опровергла сообщения о конфликте с родителями

Супруга осужденного за стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева Диана в интервью "Пятому каналу" прокомментировала сообщения о конфликте с родителями и намерении поместить ее в психиатрическую больницу после заключения брака.

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