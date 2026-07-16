Жена Галявиева Диана опровергла сообщения о конфликте с родителями

Супруга осужденного за стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева Диана в интервью "Пятому каналу" прокомментировала сообщения о конфликте с родителями и намерении поместить ее в психиатрическую больницу после заключения брака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии