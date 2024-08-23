Новосибирская область масштабно и ярко отметит 100-летие прославленного дирижера Арнольда Каца

18 сентября 2024 года в Новосибирская область празднует столетие со дня рождения одного из самых знаковых и выдающихся дирижеров и педагогов России, создателя Новосибирского академического симфонического оркестра Арнольда Михайловича Каца.
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