«Интер» уступил «Атлетико» по серии пенальти в 1/8 финала Лиги чемпионов

Миланский «Интер» уступил по пенальти «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов Миланский «Интер» уступил по серии пенальти мадридскому «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает «Спорт-Экспресс».
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