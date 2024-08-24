Российские штурмовые группы достигли центральной части города Новогродовка Российские войска продолжают наступательную операцию на Покровском направлении.
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Российские штурмовые группы достигли центральной части города Новогродовка Российские войска продолжают наступательную операцию на Покровском направлении.
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