Овчинский: в Западном Дегунине построены два дома по программе реновации

В районе Западное Дегунино завершилось строительство двух жилых комплексов общей площадью свыше 77 тысяч квадратных метров, новые жилые комплексы располагаются по адресам: Коровинское шоссе, дом 29, и Базовская улица, дом 24Б, как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.