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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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IGN предлагает называть отмену игр-сервисов Sony “эффектом Concord” Главный редакт...

IGN предлагает называть отмену игр-сервисов Sony “эффектом Concord” Главный редакт...

IGN предлагает называть отмену игр-сервисов Sony “эффектом Concord”Главный редактор IGN Райан МакКэффри прокомментировал новость касательно отмены сразу двух игр-сервисов от Sony, которые разрабатывали студии Sony Bend и Bluepoint Games.

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