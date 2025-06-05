Ученые запланировали крупные морские экспедиции в Арктику и Атлантику

Специалисты Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН в текущем сезоне проведут по две крупных научных экспедиции в Арктике и Атлантике, рассказал «Известиям» руководитель направления «Экология морей и океанов» института академик Михаил Флинт.
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