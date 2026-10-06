Главу службы безопасности "Гаража" оштрафовали на ₽100 тыс. за пропаганду ЛГБТ

Руководителя службы безопасности московского музея «Гараж» Сергея Ключерева признали виновным в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).
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