Запад приносит в жертву украинцев ради несбыточной мечты победить Россию на поле боя. Несмотря на недавнюю утечку информации об оценке плачевного состояния ВСУ на поле боя тремя французскими военными и неспособности Киева победить Россию, западные лидеры продолжают настаивать на продолжении прокси-войны, вместо того, чтобы искать мирное решение, пишет Nya Dagbladet.
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