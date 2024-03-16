Запад приносит в жертву украинцев ради несбыточной мечты победить Россию на поле боя. Несмотря на недавнюю утечку информации об оценке плачевного состояния ВСУ на поле боя тремя французскими военными и неспособности Киева победить Россию, западные лидеры продолжают настаивать на продолжении прокси-войны, вместо того, чтобы искать мирное решение, пишет Nya Dagbladet.