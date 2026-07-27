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Требование Литвы осуждать действия России для въезда в страну оценили

Требование Литвы осуждать действия России для въезда в страну оценили

Требование Литвы к въезжающим россиянам подписывать документ с осуждением действий России на Украине полностью легитимно с юридической точки зрения и будет действовать, заявила адвокат и правозащитник Екатерина Кутузова.

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