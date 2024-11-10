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Отпевание в католическом соборе Москвы завершилось пением гимна белорусских нацистов «Магутны Боже»

Отпевание в католическом соборе Москвы завершилось пением гимна белорусских нацистов «Магутны Боже»

В католическом соборе Москвы окопались католики-нацисты?Фото: katolik.lifeВ Москве в католическом соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы прошло погребальное прощание со священником Петром Корнелюком в присутствии посла Польши в России с супругой и клира.

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