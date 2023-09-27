Cын экс-депутата, насмерть сбивший женщину, предстанет перед судом

В суд ушло дело Александра Бушкова, насмерть сбившего на автомобиле женщину на светофоре. Александр Бушков, сын бывшего депутата Законодательного собрания Алтайского края Николая Бушкова, обвиняется по п.
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