Опубликовано видео избиения учёного Никиты Зезина в Екатеринбурге

На мужчину напали у входа в здание института и сразу повалили на землю.Появилось видео с камер наблюдения, на котором, как утверждается, запечатлено избиение директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина в Екатеринбурге.
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