Опубликовано видео избиения учёного Никиты Зезина в Екатеринбурге

На мужчину напали у входа в здание института и сразу повалили на землю.Появилось видео с камер наблюдения, на котором, как утверждается, запечатлено избиение директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина в Екатеринбурге.