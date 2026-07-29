Переговоры зашли в тупик

Поставки ракет для Patriot, предоставление лицензий на их производство, реализация «дроновой сделки» и усиление санкционного давления на российский энергетический сектор остаются ключевыми темами американо-украинского диалога.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии