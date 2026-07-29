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Переговоры зашли в тупик

Переговоры зашли в тупик

Поставки ракет для Patriot, предоставление лицензий на их производство, реализация «дроновой сделки» и усиление санкционного давления на российский энергетический сектор остаются ключевыми темами американо-украинского диалога.

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