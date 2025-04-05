Итальянский художник оживляет всемирно известные шедевры живописи

В своем коротком фильме под названием «Ожившая классика» (Beauty) итальянский художник и режиссер Рино Стефано Тальяфьерро (Rino Stefano Tagliofierro) смог буквально оживить застывшие в истории десятки классических картин таких великих художников, как Рубенс, Рембрандт, Репин, Шишкин, и многих других.
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