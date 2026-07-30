Москва Национальный центр «Россия» Знаковое событие в широкой повестке российско- китайского сотрудничества — VII Российско-Китайский форум предпринимателей готовится под руководством сопредседателей Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития – члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая господина Ли Хунчжуна и Председателя российской части Комитета, Специального представителя Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения … The post Россия-Китай.
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