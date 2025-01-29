В современном мире финансовая грамотность становится все более важной. Люди сталкиваются с множеством финансовых решений каждый день, и от того, Продолжить чтениеКак книги по финансам помогают осознать потребительские привычки? The post Как книги по финансам помогают осознать потребительские привычки? appeared first on SPB Balt Synd.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)