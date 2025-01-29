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Балтийский Синдикат

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Как книги по финансам помогают осознать потребительские привычки?

В современном мире финансовая грамотность становится все более важной. Люди сталкиваются с множеством финансовых решений каждый день, и от того, Продолжить чтениеКак книги по финансам помогают осознать потребительские привычки? The post Как книги по финансам помогают осознать потребительские привычки? appeared first on SPB Balt Synd.

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