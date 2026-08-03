Лерчек обратилась к суду с просьбой не назначать штраф в 1,2 млрд рублей из-за отсутствия средств

Валерия Чекалина, блогер под псевдонимом Лерчек, обратилась к суду с просьбой не назначать ей штраф в размере более 1,2 миллиарда рублей, поскольку у неё отсутствуют накопления и недвижимость, которые могли бы покрыть такую сумму.