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FiNE NEWS

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Лерчек обратилась к суду с просьбой не назначать штраф в 1,2 млрд рублей из-за отсутствия средств

Валерия Чекалина, блогер под псевдонимом Лерчек, обратилась к суду с просьбой не назначать ей штраф в размере более 1,2 миллиарда рублей, поскольку у неё отсутствуют накопления и недвижимость, которые могли бы покрыть такую сумму.

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