Диана Гурцкая поддержала открытие в РФ дополнительных избирательных участков для граждан Абхазии

МОСКВА, 29 января, ФедералПресс. Уроженка Сухуми, народная артистка России и кавалер ордена Дружбы Диана Гурцкая выразила поддержку инициативе по открытию дополнительных избирательных участков для граждан Абхазии на территории России.
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