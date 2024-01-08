Генпрокуратура России получила обращение, связанное с газификацией Читы

Инициативная группа общественников Забайкалья направила в адрес правительства края, администрации Читы и Генпрокуратуры России обращение, связанное с работами по газификации краевого центра, об этом сообщает Telegram-канал «Протестное Забайкалье».
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