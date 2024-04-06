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Гражданочка

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Мама жалуется своей подруге на дочь, рассказывает всю подноготную: «Зять – нищеброд, дочь – лентяйка, дети – никому не нужны, непонятно, зачем второго рожали!»

Мама жалуется своей подруге на дочь, рассказывает всю подноготную: «Зять – нищеброд, дочь – лентяйка, дети – никому не нужны, непонятно, зачем второго рожали!»

Мама жалуется своей подруге на дочь, рассказывает всю подноготную: «Зять – нищеброд, дочь – лентяйка, дети – никому не нужны, непонятно, зачем второго рожали!»— Ой, я эту мамину подругу, тетю Наташу, просто с детства терпеть не могу! – рассказывает тридцатичетырехлетняя Майя.

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