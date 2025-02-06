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Что ждёт Россию, Зеленского и Трампа: Математик Григорий Кваша создал метод вычисления исторических событий

Что ждёт Россию, Зеленского и Трампа: Математик Григорий Кваша создал метод вычисления исторических событий

Учёный проанализировал графики и циклы развития определённых стран и высчитал конфликты в Восточной Европе, триумф Бориса Ельцина на выборах, приход в Кремль Владимира Путина, дефолт в США в 2001 году и окончание спецоперации в 2025 году.

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