Что ждёт Россию, Зеленского и Трампа: Математик Григорий Кваша создал метод вычисления исторических событий

Учёный проанализировал графики и циклы развития определённых стран и высчитал конфликты в Восточной Европе, триумф Бориса Ельцина на выборах, приход в Кремль Владимира Путина, дефолт в США в 2001 году и окончание спецоперации в 2025 году.