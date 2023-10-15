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В Израиле в ходе конфликта на Ближнем Востоке погибли 16 русских граждан

В Израиле в ходе конфликта на Ближнем Востоке погибли 16 русских граждан

Посольство России в Израиле сообщило о 16 погибших русских граждан со вторым гражданством.«С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан России, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек», — говорится в сообщении посольства.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А чт о  делали российские граждане в Израиле? Сбежали из России? Так за что их жалеть?
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10 час.
ЕБ
Елена Бреслова
ну они не совсем российские граждане! у всех у них есть гражданство Израиля, так что набле саближ (на войне как на войне)
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5 час.

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