В Израиле в ходе конфликта на Ближнем Востоке погибли 16 русских граждан

Посольство России в Израиле сообщило о 16 погибших русских граждан со вторым гражданством.«С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан России, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек», — говорится в сообщении посольства.
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