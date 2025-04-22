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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фолланд вернулся в «Мюнхен-1860», где начал профессиональную карьеру. Клуб опубликовал релиз с заголовком «Лев однажды – лев всегда»

Немецкий нападающий подписал соглашение с клубом и начнет выступления за команду со следующего сезона.

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