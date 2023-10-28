В Тамбовской области преступная группа из 5 человек инсценировала 70 фактов ДТП

Оперативниками уголовного розыска МО МВД «Мичуринский» в ходе комплекса мероприятий была выявлена группы граждан из пяти человек, которая в период с 2016 по 2021 годы инсценировала на территории региона более 70 фактов ДТП и завладела денежными средствами 17 страховых компаний на сумму более 13 миллионов рублей.