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В Тамбовской области преступная группа из 5 человек инсценировала 70 фактов ДТП

В Тамбовской области преступная группа из 5 человек инсценировала 70 фактов ДТП

Оперативниками уголовного розыска МО МВД «Мичуринский» в ходе комплекса мероприятий была выявлена группы граждан из пяти человек, которая в период с 2016 по 2021 годы инсценировала на территории региона более 70 фактов ДТП и завладела денежными средствами 17 страховых компаний на сумму более 13 миллионов рублей.

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