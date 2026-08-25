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Norway’s Troll Gas Expansion Buys Europe Time—But Not New Supply

Norway has started production from the second stage of the Troll Phase 3 development, accelerating 55 billion cubic meters of natural gas from the Troll West reservoir and helping sustain high gas deliveries to Europe from one of the continent’s most important energy assets.

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