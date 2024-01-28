Ставридис: переговоры между Россией и Украиной начнутся после выборов в США

Окно для переговоров России и Украины откроется после выборов президента США, ближе к концу года. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, его слова привела газета The Hill.
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