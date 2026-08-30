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За первое полугодие рост производства продукции АПК в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Ивановской области составил более 4%

За первое полугодие рост производства продукции АПК в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Ивановской области составил более 4%

По данным Ивановостата, в январе – июне 2026 года увеличение производственных показателей в отрасли демонстрируют сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, в которых прирост объемов производства составил 4,2% к аналогичному периоду 2025 года.

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