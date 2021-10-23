«Не мешает нам убивать себя»: американцы восхитились хладнокровием Путина на фоне «газового мазохизма» Запада

«Не мешает нам убивать себя»: американцы восхитились хладнокровием Путина на фоне «газового мазохизма» Запада

Нью-Йорк, 20 октября. Страны коллективного Запада устроили «величайший акт самовредительства», своими руками приведя к триумфу в «газовой войне» президента России Владимира Путина, пишет авторитетное американское издание Wall Street Journal.

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Sasha Sokolov
абалденный пример про Армян еще напишите про Узбеков для полного смеха...Пока Германия не разрешит газ не пойдет никуда
Геннадий Сытник
Ну вот это ты о чем ляпнул, любитель пузырей в луже?
Sasha Sokolov
давно не было от тебя срача в темах...пиши еще весили читателей....по смой теме как всегда у тебя запор в голове,нет мыслей ,зачем ты тут? если не в состоянии что то внятно по теме написать?...ты не пропадай пиши,жду, хочется над тобой поржать,Толстомордый строитель...за рабрту в выходной тебе заплатят или нет?....хоть чупа чупс себе купишь,не зря выходил в субботу
Геннадий Сытник
Напишу, не бзди.
Павел Смирнов
Нас-ть на Германию и Европу в целом. Надо заниматься своим государством, от них никакой благлдарности не дождешся никогда. Пройдет время и они перепишут историю событий с газом. Сочинят героические испытания, которые пришлось перенести Европпе по вине России...
novichokspb waisman
Жить в обществе государств и быть свободными от них - утопия. С неба порядок не свалится и потому быть по сему: дать соседям самим развалиться-ослабиться, чтобы потом их (осознавших к СРОКУ наш позитив) понудить к добровольному соседству-сотрудничеству (без утрат своих и их - интересов)
Sasha Sokolov
Пашик речь о торговле газом ,это источник дохода для страны,ты если уже не соображаешь так не пиши вовсе,
Павел Смирнов
Писать надо тогда, когда не можешь не писать, это раз, а во вторых торговать, но не через унижения. Мы много всем и вся помогали и всегда нас кидали через предательство и русофобию. И деньги нужно и можно зарабатывать, но не через унижения, будущие или настоящие. Не все ради денег...
Sasha Sokolov
что с тобой стряслось то сегодня и тебя прям тянет что то тут написать?,неврастения у тебя?...понятие Кидали...чисто твоё....не спорю можешь так считать....Как нужно и можно зарабатывать деньги на продаже Газа решают люди гораздо умнее тебя...и ты это прекрасно понимаешь
Павел Смирнов
Из тебя ум прямо прет, не умееш доказывать свою правоту не переходя на личности....
Sasha Sokolov
не умееш доказывать свою правоту....конкретно что тебя интересует?...слово умееш пиши с Ь в конце
Павел Смирнов
Ты потерялся в теме обсужденя? Тогда прощай...
Sasha Sokolov
ты сдался так будет честнее)))
Анатолий Шадрин
Пример с Арменией говорит лишь о том, что история нас ничему не учит. Видимо в руководстве страны уже забыли под какими лозунгами пришёл к власти в Армении Пашинян и какую политику проводила Армения в отношении России до начала последней войны в Нагорном Карабахе. Только угроза со стороны Азербайджана и Турции заставили Пашеняна изменить свою политику. Это лишний раз подтверждает лицемерие и трусость как самих армян, так и руководства их страны, которые готовы в любой момент отступить от своей антироссийской политики, если им грозит какая-то опасность. Вопрос только в том, как скоро они нас предадут в следующий раз. Видимо после того, как окончательно перестанет существовать угроза со стороны азеров и турок, и закончится энергетический кризис. В этой ситуации возникает опасность, что и в отношении Украины будет продолжаться аналогичная политика - уступок, послаблений, шагов навстречу и т.д. К большому сожалению наше руководство так и не хочет установить действительно равноправные, прагматичные отношения с бывшими союзными республиками, наивно насчитывая на «братские» отношения.
Sasha Sokolov
продажа газа ,это доход стране....так тебе понятно?,толик надо уже на старости соображать хоть что то)))
Анатолий Шадрин
Санек, мы за пару месяцев заработали на газе больше, чем получим за весь контракт с армянами. Только потому, что пытаемся продавать по реальной цене, а не по «братской». Учись считать, Санек.)))))
Sasha Sokolov
я не работая в отличии от тебя в Газпроме и не заключал контракт тебе виднее тв его разрабатывал,не спорю....не знаю кто у тебя под слово Мы...и с кем,твои " Мы" заключали контракты в августе и сентябре....тебе виднее ты их заключал лично?...сомневаюсь сильно в твоем утверждении, и цифрах типа больше или меньше
novichokspb waisman
Жить в обществе государств и быть свободными от них - утопия. С неба порядок не свалится и потому быть по сему: дать соседям самим развалиться-ослабиться, чтобы потом их (осознавших к СРОКУ наш позитив) понудить к добровольному соседству-сотрудничеству (без утрат своих и их - интересов)
Сидор Нездиймынога
Видите ли Газпром является АО с государственным участием. и нам с вами не принадлежит. Но, к нашему сожалению, народ России даже не наблюдатель в этой войне. Будет ли замерзать Европа и будут банкротиться ее предприятия. ( в том числе и производящие удобрения) нам все равно, так как на всех уровнях власти нам уже обещают только повышение цен на продукты питания, так как повышаются цены на неорганические удобрения. А это вызывает только изумление (простите, мягко сказал).
Александр Клишин
Подучи политэкономию, изумишся еще сильнее.

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