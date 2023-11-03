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Пугачева вернулась в свой подмосковный замок – в Сети уже появились фото-доказательства

Пугачева вернулась в свой подмосковный замок – в Сети уже появились фото-доказательства

Российская певица Алла Пугачева вернулась в свой подмосковный замок в деревне Грязь. На видео, опубликованном в Сети, видно, как охранник в маске открывает высокие ворота для въезда автомобиля с Примадонной.

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я я
Других проблем нет ! зачем пиарить отживший мусор России!
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