Пугачева вернулась в свой подмосковный замок – в Сети уже появились фото-доказательства

Российская певица Алла Пугачева вернулась в свой подмосковный замок в деревне Грязь. На видео, опубликованном в Сети, видно, как охранник в маске открывает высокие ворота для въезда автомобиля с Примадонной.
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