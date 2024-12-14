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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Крикунов: «Наказывал игроков за нарушение режима. С таким надо бороться – одна паршивая овца может испортить все стадо»

74-летний специалист работал главным тренером с 1985 по 2024 год. «Я наказывал игроков за нарушение режима.

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