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Одесская трагедия 2014 года в Доме профсоюзов: названы имена организаторов массового убийства

Одесская трагедия 2014 года в Доме профсоюзов: названы имена организаторов массового убийства

Жестокая акция уничтожения мирных протестующих была четко спланирована в Киеве – Медведчук.Кровавая расправа над протестующими в Одессе участниками акции "Антимайдан" 2 мая 2014 года была четко спланирована конкретными людьми в Киеве.

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