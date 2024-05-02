Жестокая акция уничтожения мирных протестующих была четко спланирована в Киеве – Медведчук.Кровавая расправа над протестующими в Одессе участниками акции "Антимайдан" 2 мая 2014 года была четко спланирована конкретными людьми в Киеве.
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