Девочка получила ожоги на кулинарном мастер-классе в Петербурге

Бастыркин потребовал доклад по этой ситуации Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту получения ожогов несовершеннолетней девочкой в Петербурге.
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